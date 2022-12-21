القطراني يبحث مع وزير الإعلام الصومالي 3 ملفات للتعاون بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف حسين القطراني، خلال استقباله في العاصمة طرابلس، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية داوود أويس 3 ملفات للتعاون المشترك بين ليبيا والصومال، مؤكد استعداد ليبيا التام في تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال.

وشملت الملفات الثلاثة بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات والإجراءات اللازمة لعودة مقر تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره الرسمي في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى مناقشة آلية مساعدة السلطات الليبية في تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الصوماليين غير النظاميين إلى بلادهم.

وأوضحت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن لقاء وزير الإعلام والثقافة والسياحة داود أويس جامع مع القطراني الذي جرى أمس الثلاثاء، يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى ليبيا، مشيرة إلى أنه نقل للقطراني تحيات رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري.

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وزير الإعلام يطلع القطراني على الأوضاع العامة في الصومال

وأضافت وكالة الأنباء الصومالية، أن وزير الإعلام والثقافة والسياحة قدم للقطراني خلال اللقاء «تقريرا موجزا عن مجمل الأوضاع العامة في البلاد لاسيما التقدم المحرز في المجال السياسي، وجهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم».

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والعمل على إعادة المهاجرين الراغبين في العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانب الصومالي القائم بأعمال السفير لدى ليبيا عمر شيخ محمد، ومن الجانب الليبي القائم بأعمال سفير ليبيا لدى مقديشو المستشار يوسف الكيلاني.