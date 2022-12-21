«الكهرباء»: شحن محطة تحويل في العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، شحن وتحميل محطة تحويل «11/30 ك.ف» العزيزية؛ وذلك في إطار سعي الشركة لتطوير وتحسين أداء الشبكة الكهربائية.

وجرى كذلك استبدال المعدات المتهالكة بأخرى جديدة وذلك بواسطة فنيي ومهندسي إدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية، تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات التوزيع وبمتابعة إدارة مشروعات التوزيع الجفارة، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

- شركة الكهرباء: صيانة محول في محطة سبها الغربية

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انتهاء أعمال الصيانة والاختبارات على محول رقم (1) في محطة سبها الغربية بقدرة «220 ك.ف».

من أعمال شحن محطة تحويل في العزيزية، 21 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال شحن محطة تحويل في العزيزية، 21 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال شحن محطة تحويل في العزيزية، 21 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)