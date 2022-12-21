«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ322 شركة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من الثامن إلى 14 ديسمبر الجاري.

وفتح «المركزي» اعتمادات مستندية لـ322 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

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ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».