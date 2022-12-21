«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على طول الساحل خلال هطول الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة، خصوصًا على الساحل من مصراتة إلى سرت.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية بوجه عام، تتحول إلى غربية على ساحل الخمس، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.