السوق الرسمية: «الإسترليني» يتراجع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف العملة البريطانية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.87 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت سعر الدولار عند 4.82 دينار، وسعر اليورو عند 5.11 دينار.

أسعار العملات العربية

وعلى صعيد العملات العربية، بقي الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

كما استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.