حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 21 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء مغيمة بعض المناطق خصوصًا الوسط والجنوب، يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية في معظم المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

أجواء غائمة، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خصوصًا الممتدة من مصراتة وسرت وما جاورها وأبونجيم، تصحبها أحيانًا خلايا رعدية، وتكون الفرصة أفضل ليلة الخميس وبداية يوم الجمعة على المناطق الساحلية، ومن المتوقع ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و19 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، خصوصًا على الخليج وأجدابيا وطبرق، مع ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 16 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على الجفرة والهروج وجنوب سبها، يصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.