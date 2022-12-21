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الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للإعلام «تيفا إكسبو» 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 01:55 صباحا
الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للإعلام «تيفا إكسبو» 2022
جانب من افتتاح معرض ليبيا للإعلام «تيفا إكسبو» 2022، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض ليبيا للإعلام «تيفا إكسبو» 2022، والذي يقام بمعرض طرابلس الدولي، ضمن أيام طرابلس الإعلامية.

حضر الافتتاح وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالحقل الإعلامي من ليبيا ومن مختلف الدول العربية، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

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وأجرى الدبيبة جولة في الأجنحة الإعلامية المقامة داخل المعرض، والتي تضم جناح الاتصال الحكومي الذي يشمل منصتي «حكومتنا»، ومنصة «عودة الحياة»، وجناح تطوير الإعلام الذي يضم قناة «ليبيا الوطنية»، ومدينة طرابلس الإعلامية، وصندوق دعم وتطوير الإعلاميين، وهيئة رصد المحتوى الإعلامي، ومصلحة الفضاء السمعي، إلى جانب العديد من وسائل الإعلام العامة والخاصة، كما استمع إلى شروح توضحية وعروض مرئية تستعرض ما تقدمه من محتوى ونشاطات.

تجدر الإشارة إلى أن معرض ليبيا للإعلام «تيفا إكسبو» 2022، يأتي ضمن الفعاليات الختامية لحدث طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، التي تتضمن عقد منتدى طرابلس الدولي للاتصال الحكومي، وملتقى صناع المحتوى العرب، وإعلان جائزة السرايا الحمراء الدولية لصحافة السلام، واحتفال إحياء الذكرى الواحدة والسبعين للاستقلال.

جانب من افتتاح معرض ليبيا للإعلام «تيفا إكسبو» 2022، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا)
جانب من افتتاح معرض ليبيا للإعلام «تيفا إكسبو» 2022، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا)
جانب من افتتاح معرض ليبيا للإعلام «تيفا إكسبو» 2022، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا)
جانب من افتتاح معرض ليبيا للإعلام «تيفا إكسبو» 2022، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا)
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