رفضوا منحه المال لشراء الحشيش.. شاب يحرق منزل أسرته في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، عن ضبط شاب قام بحرق وإتلاف منزل، بسبب رفضهم إعطائه المال لشراء مادة الحشيش المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته للنيابة العامة.

وأفادت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن سيدة دخلت مُسرعة إلى مركز شرطة الكويفية طالبةً النجدة، حيث أفادت بأن ابنها في حالة غير طبيعية ويقوم بحرق المنزل.

- ضبط شابين سرقا منزل جارهما في بنغازي

وأصدر رئيس المركز، العقيد طارق نجم، تعليماته بسرعة انتقال أعضاء المركز إلى مكان الواقعة، وعند وصولهم كانت النيران مشتعلة والمنزل قد أُتلف بالكامل، وجرى ضبط الشخص المطلوب.

واعترف الشخص الذي يُدعى «م.ع.أ» من مواليد 2006 بحرقه منزل والدته، لافتًا إلى أن الدافع الرئيس هو تعاطيه مادة الحشيش المُخدرة، ورفضهم إعطائه المال لشرائها.