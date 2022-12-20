شاهد في «تغ​طية خاصة»: بعد تسليم المواطنين.. هل جاء الدور على النفط؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «تغ​طية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على الأنباء المترددة بشأن ما وصفت بـ«صفقة» لتعديل نسبة الشريك الأجنبي، شركة «إيني» الإيطالية، بنسبة 7% في شركة مليتة للنفط والغاز، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الداخل الليبي.

وأول أمس الأحد، ناقش المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، في اجتماعه الثاني برئاسة عبدالحميد الدبيبة، استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، والتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية للمنطقة البحرية «A and E».

وفي أعقابها، تحدث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عن محاولة لتغيير نسبة المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية في شركة مليتة للنفط والغاز، محذرا من استغلال مجلس الطاقة الذي تأسس بموجب قرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في «صفقات مشبوهة».

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وتعد شركة مليتة للنفط والغاز أكبر شركة نفطية في ليبيا تأسست في العام 2008، ويبلغ إنتاجها اليومي حوالى 600 ألف برميل نفط مكافئ (نفط خام، غاز طبيعي، مكثفات غازية من بروبان وبيوتان ونافتا)، بالإضافة إلى إنتاج حوالى 450 طن من عنصر الكبريت يوميا، وفق موقع الشركة.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل من: الباحث السياسي خالد الشارف، والمستشار القانوني بالمؤسسة الوطنية للنفط سابقا حسن الدينالي، ورئيس تحرير مال وأعمال إبراهيم السنوسي.

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