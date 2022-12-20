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مطالب بتسوية الأوضاع المالية لمعلمات مدرستين في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 09:42 مساء
مطالب بتسوية الأوضاع المالية لمعلمات مدرستين في سرت
طلبات يدعمن المعلمات بمدرستي جمال عبدالناصر وشهداء أبوهادي في سرت للمطالبة بحقوقهن المالية. (الإنترنت)
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نظم معلمات ومعلمو وطلبة الفترة المسائية بمدرستي جمال عبدالناصر وشهداء أبوهادي في بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية الأوضاع المالية للمعلمات العاملات بالمدرستين.

وأفادت مصادر من المدرستين «بوابة الوسط» بتوقف الدراسة خلال الفترة المسائية بسبب الوقفة الاحتجاجية ومساندة الطلاب للمعلمات والمعلمين في المطالبة بتسوية أوضاع المعلمات المالية، مشيرة إلى أن الطلاب رفعوا لافتات تطالب بالاستجابة لمطالب المعلمين.

- وقفات احتجاجية بمدارس سرت ضد مراقب التعليم والإدارة المالية بالقطاع

ونوهت المصادر بإيقاف الدراسة بالمدرستين حتى إشعار آخر أو تسوية أوضاع المعلمين المالية والإفراج عن مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة.

طلبات يدعمن المعلمات بمدرستي جمال عبدالناصر وشهداء أبوهادي في سرت للمطالبة بحقوقهن المالية. (الإنترنت)
طلبات يدعمن المعلمات بمدرستي جمال عبدالناصر وشهداء أبوهادي في سرت للمطالبة بحقوقهن المالية. (الإنترنت)
مطالب بتسوية الأوضاع المالية لمعلمات مدرستين في سرت
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