مطالب بتسوية الأوضاع المالية لمعلمات مدرستين في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نظم معلمات ومعلمو وطلبة الفترة المسائية بمدرستي جمال عبدالناصر وشهداء أبوهادي في بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية الأوضاع المالية للمعلمات العاملات بالمدرستين.

وأفادت مصادر من المدرستين «بوابة الوسط» بتوقف الدراسة خلال الفترة المسائية بسبب الوقفة الاحتجاجية ومساندة الطلاب للمعلمات والمعلمين في المطالبة بتسوية أوضاع المعلمات المالية، مشيرة إلى أن الطلاب رفعوا لافتات تطالب بالاستجابة لمطالب المعلمين.

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ونوهت المصادر بإيقاف الدراسة بالمدرستين حتى إشعار آخر أو تسوية أوضاع المعلمين المالية والإفراج عن مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة.

طلبات يدعمن المعلمات بمدرستي جمال عبدالناصر وشهداء أبوهادي في سرت للمطالبة بحقوقهن المالية. (الإنترنت)