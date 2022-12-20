المجلس الرئاسي يطلق الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق المجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، فعاليات الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية، بحضور رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية بالمجلس، أيمن سيف النصر، ومبعوث الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، وعدد كبير من النساء الفاعلات في مجال المصالحة الوطنية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس، في جميع جوانبها، حتى تكون على أسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات، مؤكدًا أن «الليبيين اتفقوا على تشكيل حكومة، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الانتخابات وأن يكون للبلاد إدارة سياسية موحدة».

اللافي: مشروع المصالحة يؤسس للانتخابات

وأشاد اللافي بدور سيدات ليبيا اللائي يساهمن في نجاح مشروع المصالحة، متابعًا: «منذ استلام المجلس الرئاسي ملف المصالحة الوطنية، كان حريصاً على إنجاحه، باعتباره المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعًا».

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ولفت إلى عدد من الملتقيات التي أقامها المجلس ضمن مشروع المصالحة الوطنية، ومنها القانوني، والشبابي، والمسار الاجتماعي الذي عقد مؤخرًا بمشاركة حكماء، وأعيان ليبيا، والذي خرج بنتائج وصفها بـ«الإيجابية» والتي «تؤسس لمشروع مصالحة حقيقي».

وأكد أن هذا المشروع «يعد من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية».

المؤتمر الأول للمصالحة يناير المقبل

وتطرق اللافي للمبادرات التي قدمها المهتمون بالمصالحة، والتي تهدف لنجاح المشروع، وقام بدارستها وتقييمها المختصون في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لوضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مساراتها المختلفة، مؤكدًا أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى، ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة في شهر يناير المقبل الذي «سيوصل الليبيين للاتفاق على ميثاق وطني».

فيما شدد رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي، أيمن سيف النصر، أن مشروع المصالحة الوطنية هو «مشروع وطني برؤيته الواضحة سيكون طريق استقرار ليبيا»، في إشارة لدور المرأة الليبية الفاعل في هذا الإطار.

ورحبت أستاذ القانون، وعضو اللجنة القانونية للمصالحة الوطنية الدكتورة جازية شعيتر، بكل نساء ليبيا الفاعلات لخوضهن مجال المصالحة الوطنية، مؤكدة أنها ورفاقها كفريق بحثي تابع لمركز دراسات القانون والمجتمع، «وضعن نصب أعينهم العمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية؛ نظرًا لأهميته في استقرار ليبيا».

وفُتِح باب النقاش للحاضرات من النساء، واستعرضن رؤيتهن لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية، بوصفه مشروعًا لجميع الليبيين.

جانب من الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية في طرابلس، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (المجلس الرئاسي)

اللافي يتحدث خلال الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية في طرابلس، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (المجلس الرئاسي)

جانب من الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية في طرابلس، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 (المجلس الرئاسي)