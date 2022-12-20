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مجلس الدولة يبحث سبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 06:27 مساء
مجلس الدولة يبحث سبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
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عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري وعضوية نائبه الثاني عمر بوشاح اجتماعات على مدى يومين مع رؤساء اللجان ولجنة المسار الدستوري وأعضاء المجلس القانونيين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن الاجتماعات التي جرت يومي الإثنين والثلاثاء، «تمحورت حول مستجدات الأوضاع الراهنة بالبلاد وسبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات لحل الأزمة السياسية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم».

باتيلي يبلغ مجلس الأمن باللقاء المرتقب بين رئاسة مجلسي النواب والدولة
ويوم الجمعة أبلغ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مجلس الأمن الدولي عزمه عقد لقاء يجمع رئاسة مجلسي النواب والدولة بالإضافة إلى مجلس الرئاسي، رغم إعلان مجلس الدولة في وقت سابق عن وقف اتصالاته مع مجلس النواب على خلفية إقرار قانون المحكمة الدستورية من طرف الأخير.

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لكن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج أكد خلال لقاء لجنته مع شبكة التواصل للأحزاب، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس يوم الخميس، أن «هناك ضرورة ملحة لتكاتف القوى السياسية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

توسيع دائرة الحوار مع القوى السياسية
وشدد المشاركون في اجتماع اللجنة السياسية بمجلس الدولة وشبكة التواصل للأحزاب على «ضرورة توسيع دائرة الحوار مع كافة القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات وتجديد السلطات السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة القرار الوطني، بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيدا عن ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيقة».

ويأتي اللقاء في إطار المشاورات الداخلية الجارية بين مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا من أجل البحث عن حلول تفضي إلى انفراج المشهد السياسي الذي يعاني منذ مطلع العام الجاري من حالة انسداد بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
اجتماع رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان لبحث سبل الوصول للقاعدة الدستورية يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 ديسمبر 2022. (مجلس الدولة)
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