«الهلال الأحمر» تطلق حملة خيرية لدعم محدودي الدخل في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أطلق فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي في بني وليد، حملة خيرية تحت شعار «شتاء دافئ» من أجل جمع عدد كبير من الملابس الشتوية والأحذية وتوزيعها على الأسر ذات الدخل المحدود في المدينة للتخفيف من معاناتهم في الأجواء الباردة.

وقال عضو جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد عبدالقادر الغطاس لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إنهم تمكنوا من توزيع مساعدات إنسانية ضمن هذه الحملة على 43 عائلة مسجلة ضمن منظومة فرع الجمعية كمرحلة أولى من الحملة.

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ودعا الغطاس المواطنين وأصحاب المحال التجارية والأسواق في مدينة بني وليد إلى المشاركة في دعم الحملة لتجميع الملابس الجديدة والمستعملة وتقديم المساعدات الإنسانية ليتم إيصالها إلى مستحقيها.