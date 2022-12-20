النويري يطلع عقيلة صالح على نتائج زيارة وفد مجلس النواب إلى باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري، رئيس المجلس عقيلة صالح على نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها وفد المجلس إلى باكستان خلال الأيام الماضية.

وزار وفد من مجلس النواب برئاسة النويري إسلام أباد خلال الأيام الماضية التقوا خلالها رئاسة وأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب وعدد من الوزراء والمسؤولين الباكستانيين لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

التعاون بين ليبيا وباكستان

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن النويري والمصري أوضحا لعقيلة صالح خلال اللقاء الذي عقد في القبة أمس الإثنين، «أنهما أكدا رغبة المجلس في التعاون مع الجانب الباكستاني في عديد المجالات أبرزها الصحة والتعليم بالإضافة إلى العمالة المدربة خصوصاً في ظل وجود اتفاقيات سابقة بين البلدين تحتاج إلى تفعيل».

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وأضافا أنهما أكدا خلال الزيارة أن العلاقات بين ليبيا وباكستان «وثيقة»، مشيرين إلى أن تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين «يتم عبر السلطة التنفيذية في البلدين وأن مجلس النواب الليبي والبرلمان الباكستاني سيعملان على متابعة تفعيل وتنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال السلطة التنفيذية».

هدية باكستانية لعقيلة صالح

وأضاف المركز الإعلامي أن النويري والمصري سلم في ختام اللقاء عقيلة صالح «سجادة باكستانية لعقيلة صالح مقدمة من رئيس البرلمان الباكستاني، موصلين له، ترحيب الجانب الباكستاني بإعادة تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين».

لقاء عقيلة مع النويري والمصري، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة مع النويري والمصري، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)

عقيلة يتسلم هدية رئيس البرلمان الباكستاني من النويري والمصري، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)