عقيلة صالح يلتقي قعيم ومديري الأمن ورؤساء الأجهزة بوزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمقر إقامته في القبة، وكيل وزارة الداخلية رئيس غرفة الطوارئ والتنظيم بمدينة بنغازي فرج قعيم ومديري الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الإدارات بالوزارة.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن اللقاء الذي عقد أمس الإثنين، جرى خلاله مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها مديريات الأمن في ظل عدم توفر الإمكانيات المادية، وحقوق منتسبي الشرطة التي تدعم قيامهم بالوفاء بواجباتهم نحو الوطن والمواطن.

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وأضاف المركز الإعلامي أن عقيلة صالح اطلع خلال اللقاء على الوضع الأمني والمجهودات المبذولة لاستتباب الأمن في مختلف المديريات.

عقيلة صالح يلتقي إدارة مستشفى الأطفال وأمراض النساء في البيضاء

وفي سياق منفصل التقى صالح، مدير عام مستشفى الأطفال وأمراض النساء والولادة التعليمي بمدينة البيضاء محمود محمد إدريس وعدد من مُديري الإدارات بالمستشفى. وتناول اللقاء المشاكل والعراقيل التي تحول دون استكمال صيانة وتجهيز المستشفى منذ سنوات رغم الحاجة المُلحة لخدمات المستشفى في المنطقة.

لقاء عقيلة صالح مع قعيم ومديرو الأمن ورؤساء الأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية، الإثنين 20 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع قعيم ومديرو الأمن ورؤساء الأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية، الإثنين 20 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع قعيم ومديرو الأمن ورؤساء الأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية، الإثنين 20 ديسمبر 2022. (مجلس النواب)