«حكومتنا»: اجتماع لمتابعة ميزانية النفط الاستثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة متابعة ميزانية النفط الاستثنائية للعام 2022، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثالث عشر بديوان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وأعضاء اللجنة من مصرف ليبيا المركزي، ووزارة التخطيط، وديوان وزارة المالية.

وخُصِّص الاجتماع لمتابعة تنفيذ الميزانية وآليات متابعة الإنتاج والخطة التنموية لزيادته وتسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام الجاري تشمل المخصصات والمصروفات الفعلية وأثرها على استقرار قطاع النفط تماشيًا مع خطة الحكومة للإقصاح والشفافية وخطة مؤسسة النفط لرفع الإنتاج ليصل إلى مليوني برميل، وعرضه على المجلس الأعلى للطاقة.

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صرف 15.2 مليار دينار استثنائية لمؤسسة النفط

وفي سبتمبر، أعلن مصرف ليبيا المركزي صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 15.2 مليار دينار، خلال العام الجاري، من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022.

وأفاد المصرف في بيان عن النفقات والإيرادات، خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أغسطس، بأن المصروفات الاستثنائية لمؤسسة النفط البالغة 15.2 مليار دينار، جرى توزيعها بواقع 6.7 مليار دينار إلى حساب البابين الأول والثاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، و8.5 مليار دينار على الباب الثالث.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في أغسطس، صرف 43% من المخصصات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بواقع 14 مليارًا و894 مليونًا و926 ألفًا و874 دينارًا، من بين إجمالي الميزانية المقدرة بـ34 مليار دينار.

وقال رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عقد وقتها لمتابعة تنفيذ الميزانية، إن الميزانية تستهدف معالجة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في القطاع، وسداد الالتزامات القائمة على المؤسسة، وإطلاق خطة تنموية، من أجل تحقيق المستهدف المتمثل في تحقيق زيادة الإنتاج.

اجتماع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للنفط، 20 ديسمبر 2022. (حكومتنا)

اجتماع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للنفط، 20 ديسمبر 2022. (حكومتنا)

اجتماع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للنفط، 20 ديسمبر 2022. (حكومتنا)