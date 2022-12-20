تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار الأميركي بشكل هامشي إلى 5.14 دينار مقابل 5.145 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعرا اليورو والجنيه الإسترليني

بينما ارتفع سعر اليورو بشكل طفيف إلى 5.44 دينار مقابل 5.435 دينار أمس، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.

وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار ليبي، واستقر الدينار التونسي عند 1.58 دينار ليبي، وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 219 دينارا.