وزير الخارجية الإيطالي: محادثات مكثفة وسرية حول الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تيجاني، وجود محادثات دبلوماسية «مكثفة وسرية» بخصوص الملف الليبي، مشيرا إلى أنه لن يسافر إلى العاصمة طرابلس قبل ظهور «بعض النتائج الملموسة».

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر صحفي أمس الإثنين، لشرح استراتيجية الخارجية الإيطالية خلال الأشهر المقبلة، حيث قال إن الوزارة ستركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية، حسب ما جاء على موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وأعرب تيجاني عن أمله في أن تتحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق أيضا بملف الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن روما تنتظر نسج تحركات تفضي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ولفت إلى استمرار المفاوضات بشأن إمداد حرس السواحل الليبي بزوارق دورية لمواجهة «مهربي البشر»، لافتا إلى وجود تعاون بين السلطات الإيطالية والجانب الليبي في هذا الإطار.

زوارق للحرس

وفي 18 نوفمبر الماضي، أعلن تيجاني إمكانية تقديم زوارق دورية تابعة للشرطة الإيطالية إلى حرس السواحل الليبي لوقف المهربين، مشيرا إلى بحثه مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، تعزيز الاتفاق بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين.

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وشدد تيجاني على أن إيطاليا كانت دائما على استعداد لاستقبال المهاجرين، لكن يجب أن تضمن أمن حدودها، التي هي أيضا حدود جنوبية للاتحاد الأوروبي، متابعا: «لهذا السبب وضعنا هذه المسألة على طاولة أوروبا»، وأكد أن حلها يكمن أيضا في التعاون بمجال التنمية ومكافحة آثار تغير المناخ والأمراض والفقر والجفاف والإرهاب في أفريقيا، التي سيصل عدد سكانها إلى ثلاثة مليارات نسمة بحلول العام 2050.