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بعد جدل 10 سنوات.. حكومة الدبيبة تقرر إيقاف تدريس مادة التربية الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 01:01 مساء
بعد جدل 10 سنوات.. حكومة الدبيبة تقرر إيقاف تدريس مادة التربية الوطنية
غلاف كتاب التربية الوطنية. (أرشيفية)
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قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف إيقاف تدريس مادة التربية الوطنية، بعد جدل دام أكثر من عشر سنوات. ولم يوضح القرار رقم 2097 لسنة 2022 بهذا الشأن أسباب وملابسات وقف تدريس هذه المادة.

وحسب القرار، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، فقد تقرر وقف «تدريس المادة من الصف الرابع إلى الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي، ومن الصف الأول إلى الثالث من مرحلة التعليم الثانوي».

وفي التاسع من ديسمبر الجاري، قرر المقريف تشكيل لجنة للتحقيق في ما قيل إنه قصور وعيوب في مادة التربية الوطنية، وفق تصريح أدلى به مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة لقناة «التناصح».

ورشة عمل وبيان سابق من الغرياني
وفي 11 ديسمبر الجاري، نظمت الوزارة ورشة عمل حول مادة التربية الوطنية حضرها مشاركون من مكاتب التفتيش التربوي من صبراتة والزاوية، وأشار الويبة إلى أن المشاركين في الورشة حددوا الأخطاء وأرقام الصفحات التي كثر الجدل بشأنها.

ولم يحدد المسؤول بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في تصريحه لقناة «التناصح» هذه الأخطاء. لكن بيانا صدر منذ عشر سنوات لمفتي الديار الليبية السابق الصادق الغرياني شن هجوما على كتاب «التربية الوطنية» معترضا على عدم «بداية الكتاب حتى بـ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حمد الله تعالى ولا الثناء عليه»، وعدم تضمين «نصوص السنة النبوية» في المنهج، حسب قوله.

- اختتام ورشة عمل حول مادة التربية الوطنية للتعليم الأساسي في البيضاء

كما أبدى المفتي السابق، في بيانه الذي يحمل تاريخ 10 أكتوبر 2012 اعتراضه على ما وصفه بتعريف الكتاب «الديمقراطية (..) دون أي إشارة إلى ما يتعارض منها مع الإسلام وما لا يتعارض»، وفق تعبيره، كما انتقد تطرق الكتاب إلى «حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ولا يفهم صغار الطلاب من هذا إلا أنه يجوز للشاب والفتاة الذين نشأوا في مجتمع مسلم يوحد الله تعالى أن يتركوا دين الإسلام»، حسب قوله.

وفي العام 2017، قررت الحكومة الموقتة السابقة وقف تدريس مادة التربية الوطنية بجميع مراحل التعليم الأساسي، حسب قرار صادر عن الوكيل العام المكلف مهام وزارة التعليم السابق عقوب عبدالله عقوب.

بعد جدل 10 سنوات.. حكومة الدبيبة تقرر إيقاف تدريس مادة التربية الوطنية
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