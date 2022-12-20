ورشة عمل حول تقييم النزاهة في ديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت ورشة عمل صباح اليوم الثلاثاء، حول قياس وتقييم النزاهة في عمل ديوان المحاسبة، من خلال الأداة المستحدثة في هذا المجال والمعروفة باسم «الإنتوسنت».

وتنعقد الورشة الفنية على مدى خمسة أيام في تونس، بمشاركة 15 عضوا يمثلون مختلف التخصصات بديوان المحاسبة على مستوى الإدارة العامة والفروع، حسب بيان الديوان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتأتي هذه الورشة تنفيذا لاتفاقية شراكة مبرمة مع محكمة الحسابات الهولندية، ويشرف على تنفيذها نخبة من ذوي الاختصاص في هذا المجال، من بينهم مستشار رئيس محكمة الحسابات الهولندية مبتكر نموذج «الإنتوسنت»، إضافة إلى المدعية العامة بمحكمة الحسابات المغربية، التي أشرفت على تطبيق هذا النموذج في مجموعة من الأجهزة النظيرة.