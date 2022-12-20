السوق الرسمية: تراجع الدولار واليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.83 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط سعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.12 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.87 دينار مقابل 5.88 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وعلى صعيد العملات العربية، بقي الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

كما بقيت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.