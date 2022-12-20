«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، نشطة، على الساحل الممتد من شحات إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج قد يصل إلى أربعة أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج على هذا الساحل سيصل إلى أربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- تتكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصا على ساحل مصراتة وسرت، مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وتكون شمالية على باقي الساحل، تتحول غدا من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.