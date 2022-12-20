  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 20 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 09:21 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 20 ديسمبر 2022)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على بعض مناطق ليبيا خصوصا الشمال، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و22 درجة في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين إلى آخر على معظم المناطق، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الفرصة أفضل في مصراتة وسرت وما جاورها، تصحبها أحيانا خلايا رعدية، ومن المتوقع ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على الخليج، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يتهم لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح لانتخابات 2024

ترامب يتهم لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح لانتخابات...
نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية التونسية 11.22%

نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية التونسية 11.22%
لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب
الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي صلاح الحموري «جريمة حرب»

الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي صلاح الحموري «جريمة حرب»
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية

هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة مارادونا في الجنة

بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة ...
سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش

سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إشهار مكتب للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية في طرابلس
إشهار مكتب للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية في طرابلس
ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات من أمام المنازل في سبها
ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات من أمام المنازل في سبها
«خارجية الوحدة» تنظم ندوة حول أهمية الأخذ بالرأي القانوني في العمل والإدارة
«خارجية الوحدة» تنظم ندوة حول أهمية الأخذ بالرأي القانوني في ...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 20 ديسمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 20 ديسمبر 2022)
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
المزيد
«خارجية الوحدة» تعلن اختراق حسابها على «تويتر»
«خارجية الوحدة» تعلن اختراق حسابها على «تويتر»...
ديوان المحاسبة: الإفراج عن المرتبات والتسويات من اختصاص «المالية»
ديوان المحاسبة: الإفراج عن المرتبات والتسويات من اختصاص ......
السوق الرسمية: تراجع الدولار واليورو والإسترليني
السوق الرسمية: تراجع الدولار واليورو والإسترليني...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 20 ديسمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 20 ديسمبر 2022)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط