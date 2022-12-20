حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 20 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على بعض مناطق ليبيا خصوصا الشمال، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و22 درجة في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر على معظم المناطق، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الفرصة أفضل في مصراتة وسرت وما جاورها، تصحبها أحيانا خلايا رعدية، ومن المتوقع ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على الخليج، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.