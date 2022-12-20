«خارجية الوحدة» تنظم ندوة حول أهمية الأخذ بالرأي القانوني في العمل والإدارة

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الندوة القانونية العلمية الأولى، التي دارت حول أهمية الأخذ بالرأي القانوني في العمل والإدارة.

وتضمنت ندوة «الرأي القانوني بين الأهمية والإهمال في عمل الإدارة»، محاور عدة عن «الرأي القانوني وآليات طلبه»، و«قيمة الرأي القانوني وأهميته»، حيث أكد المشاركون أهمية مبدأ الرأي والمشاورة والأخذ بالرأي القانوني المقدم، وإبداء الرأي السليم المبني على القانون، فلا عمل بلا قانون ولا إدارة دون رأي قانوني، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وحث المشاركون بالندوة على مواكبة النصوص والقواعد القانونية، ومدى استجابتها للتطورات التي تمر بها الإدارة، ومناقشة ما يطرح من أفكار حديثة ومستجدة تتعلق بالرأي القانوني.

شارك في الندوة وكيل الوزارة لشؤون المغتربين، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب والدبلوماسيين بالخارجية، وممثلون عن الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلون عن الجهات والهيئات القضائية والمكاتب القانونية بالوزارات والمؤسسات الوطنية.