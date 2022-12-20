  • Alwasat News
Atwasat

إشهار مكتب للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 01:11 صباحا
إشهار مكتب للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية في طرابلس
جانب من حفل إشهار المكتب في طرابلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
alwasat radio

نظم الاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية والتقليدية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حفل إشهار مكتب «إقليم ليبيا»، بمشاركة ودعم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يوم الاثنين، بقصر الخلد في طرابلس.

وحثّ الحويج، في كلمته، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى وضع رؤية تدعم الأسر المنتجة وتعزز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق أدوات تمويل تسهم في تطويرها ووضع آلية تسويق تساعد على إيجاد أسواق محلية وخارجية للمنتجات، وفق ما أفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- «الشؤون الاجتماعية» تدعو الأسر المنتجة لتعبئة نماذج تمهيدا لتقديم دعم لها
- الحويج والكيلاني يبحثان استحداث هيئة الأسر المنتجة
- الحويج: الدولة يجب أن تسوق مشاريع الأسر المنتجة

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرارًا بإنشاء هيئة دعم الأسر المنتجة تعمل على تنظيم الأنشطة الخاصة بتلك الأسر وتصنيفها وتقديم التسهيلات اللازمة، بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص.

حضر الحفل وزير الدولة لشؤون المرأة ووكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة، والسياحة، والشباب، وعدد من البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني.

جانب من حفل إشهار المكتب في طرابلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من حفل إشهار المكتب في طرابلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من حفل إشهار المكتب في طرابلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من حفل إشهار المكتب في طرابلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من حفل إشهار المكتب في طرابلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من حفل إشهار المكتب في طرابلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية التونسية 11.22%

نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية التونسية 11.22%
لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية

هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة مارادونا في الجنة

بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة ...
سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش

سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفد الاتحاد الأفريقي في ليبيا يختتم زيارته إلى سبها
وفد الاتحاد الأفريقي في ليبيا يختتم زيارته إلى سبها
إعدام 4 أطنان من مخلفات الحرب غرب طرابلس
إعدام 4 أطنان من مخلفات الحرب غرب طرابلس
انتهاء المرحلة الثانية من إزالة شاليهات غابة قصر خيار (صور)
انتهاء المرحلة الثانية من إزالة شاليهات غابة قصر خيار (صور)
«الشؤون الاجتماعية» تدعو الأسر المنتجة لتعبئة نماذج تمهيدا لتقديم دعم لها
«الشؤون الاجتماعية» تدعو الأسر المنتجة لتعبئة نماذج تمهيدا لتقديم...
باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية في شركة مليتة
باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
المزيد
إشهار مكتب للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية في طرابلس
إشهار مكتب للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية في طرابلس...
«أبوعجيلة ليس الأخير».. مسؤول أميركي سابق يرجح اتهام ليبيين آخرين في تفجير «لوكربي»
«أبوعجيلة ليس الأخير».. مسؤول أميركي سابق يرجح اتهام ليبيين ......
شاهد في «وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء.. نفوذ السلطة والمال في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء.. نفوذ السلطة ......
باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية في شركة مليتة
باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط و«إيني» ......
«الشؤون الاجتماعية» تدعو الأسر المنتجة لتعبئة نماذج تمهيدا لتقديم دعم لها
«الشؤون الاجتماعية» تدعو الأسر المنتجة لتعبئة نماذج تمهيدا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط