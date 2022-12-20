إشهار مكتب للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نظم الاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية والتقليدية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حفل إشهار مكتب «إقليم ليبيا»، بمشاركة ودعم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يوم الاثنين، بقصر الخلد في طرابلس.

وحثّ الحويج، في كلمته، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى وضع رؤية تدعم الأسر المنتجة وتعزز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق أدوات تمويل تسهم في تطويرها ووضع آلية تسويق تساعد على إيجاد أسواق محلية وخارجية للمنتجات، وفق ما أفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأشار وزير الاقتصاد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرارًا بإنشاء هيئة دعم الأسر المنتجة تعمل على تنظيم الأنشطة الخاصة بتلك الأسر وتصنيفها وتقديم التسهيلات اللازمة، بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص.

حضر الحفل وزير الدولة لشؤون المرأة ووكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة، والسياحة، والشباب، وعدد من البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني.

جانب من حفل إشهار المكتب في طرابلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من حفل إشهار المكتب في طرابلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من حفل إشهار المكتب في طرابلس، الإثنين 19 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)