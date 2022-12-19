شاهد في «وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء.. نفوذ السلطة والمال في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، الضوء على نفوذ «شخصيات الظل» في شرق وغرب البلاد، وسط تقارير تشير إلى استغلالهم السلطة والمال في لصالح «أهدافهم الشخصية».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، اتهمت منظمة العفو الدولية «لواء طارق بن زياد» التابع لقوات القيادة العامة بـ«ارتكاب جرائم حرب، بهدف سحق أي معارضة للقوات المسلحة العربية الليبية»، داعية إلى تحقيق جنائي مع قائد اللواء صدام حفتر والشخص الثاني في القيادة عمر امراجع، وفق تقرير بحثي صادر عن المنظمة.

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كما أفاد تقرير لموقع «أفريكا أنتليجنس» الاستخباراتي بأن صدام حفتر يسعى للسيطرة على المؤسسات المصرفية في شرق ليبيا، لتعزيز قاعدة سلطته ودفع رواتب «قواته»، وهي الاستنتاجات المتربطة بعملية إقالة علي الحبري من منصبه في مصرف ليبيا المركزي.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني، والخبير في العلاقات الدولية بشير الجويني، ورئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية خالد ترجمان.

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