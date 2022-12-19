شاهد في «هنا ليبيا»: انتشار كبير لفيروس بين الأطفال في الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على إعلان إدارة الرصد والتقصي ببلدية الجفرة عن وجود عدد كبير من الحالات المصابة بالفيروس الالتهابي بالجهاز التنفسي العلوي بين الأطفال، حيث جرى تشكيل لجان طبية متخصصة بالمسح الطبي لمعرفة المزيد عن الفيروس.

- «مكافحة الأمراض» يطالب باتخاذ 5 إجراءات لمكافحة الفيروسات التنفسية الشتوية بالمؤسسات التعليمية

وفي 11 ديسمبر الجاري أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تعميمًا حول الوضع الراهن المتعلق بالفيروسات التنفسية الشتوية خلال هذا الموسم، مطالبًا باتخاذ 5 إجراءات وقائية لمكافحتها في المؤسسات التعليمية، منها ارتداء الكمامات عن طريق التشجيع وليس الإلزام بارتدائها، وتعقيم أو غسل اليدين وعدم المصافحة أو الالتصاق الوثيق بمن لديهم أعراض تنفسية أو حرارة مرتفعة.

وفي حين لا تزال الجهات الصحية في الجفرة تحاول معرفة طبيعة الفيروس، فقد رصدت اللجان الطبية انتشارًا واسعًا لهذا الالتهاب بين طلاب المدارس، على وجه الخصوص، وبين المواطنين عموما في نطاق بلدية الجفرة.

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