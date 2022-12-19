مدير أمن بنغازي يزور طفلا اعتدى عليه أقاربه ويشدد على معاقبة المتهمين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في واقعة الاعتداء على طفل من قبل أقاربه، وذلك بعد ضبطهم.

وزار الساعدي مستشفى الأطفال بالمدينة لتفقد الحالة الصحية للطفل الذي تعرض للاعتداء، وأدخل على إثرها للمستشفى، حسبما ذكرت مديرية الأمن في بيان، اليوم الإثنين.

وفد أمني في زيارة للطفل بالمستشفى

ورافق مدير الأمن في الزيارة مساعده للتفتيش والمتابعة العميد رضا السنوسي ورئيس مركز شرطة الفويهات العميد طارق العمامي ورئيس وحدة التحقيق بمركز شرطة الفويهات الرائد محمد الجحاوي.

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استقرار الحالة الصحية للطفل

واستقبل مدير المستشفى الوفد الأمني وشدد على استقرار الوضع الصحي للطفل، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الفحوصات اللازمة من قبل الفرق الطبية المختصة للاطمئنان على حالة الطفل وصحته.

وأشاد الساعدي بدور الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمستشفى الأطفال بالاهتمام بصحة الأطفال ورعايتهم، لافتًا إلى أن الطب الشرعي أجرى التحاليل اللازمة للتأكد من حالة الطفل ومجريات الواقعة.

طفل اعتدى عليه أقاربه خلال زيارة مدير أمن بنغازي له، 19 ديسمبر 2022 (مديرية أمن بنغازي)

طفل اعتدى عليه أقاربه خلال زيارة مدير أمن بنغازي له، 19 ديسمبر 2022 (مديرية أمن بنغازي)