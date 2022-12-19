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الدبيبة يطلق حملة لتوفير 2000 جهاز برايل للمكفوفين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 06:27 مساء
الدبيبة يطلق حملة لتوفير 2000 جهاز برايل للمكفوفين
اجتماع الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية كع جمعيات المكفوفين وضعاف البصر، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
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أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، حملة «حروف من نور» التي تهدف في مرحلتها الأولى إلى توفير 2000 جهاز برايل لذوي المكفوفين، وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء إعلان الدبيبة خلال احتفالية لإطلاق الحملة حضرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعديد من جمعيات المكفوفين من مختلف أنحاء ليبيا، من بينها جمعية الكفيف ببنغازي، ومدرسة المكفوفين بسبها، وجمعية النور للمكفوفين، وجمعية المكفوفين بمصراتة، وجمعية الشرق للمكفوفين بالمنطقة الجنوبية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية.

الدبيبة يؤكد التزام الحكومة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
وقالت منصة «حكومتنا» إن الدبيبة أكد في كلمته خلال الاجتماع التزام الحكومة بتوفير ما يلزم ذوي الاحتياجات الخاصة في كل الجوانب، مشيرا إلى أن حملة «حروف من نور» التي تهدف إلى توفير أجهزة «برايل» لذوي المكفوفين.

وأضافت أن الدبيبة أصدر تعليماته إلى وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحصر المكفوفين، كما أصدر تعليماته إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لإعداد المقايسات الفنية اللازمة لكافة الجمعيات لتكون في مستوى يليق بالشريحة.

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وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن رئيس جمعية الكفيف ببنغازي، أشاد في كلمته خلال الاجتماع بدور جمعيات المكفوفين في تقديم الخدمات لهذه الشريحة المهمة، معربًا عن امتنانه للدبيبة لإطلاقه هذه المبادرة التي توقع أن «يكون لها الأثر الإيجابي في إدماج المكفوفين بالمجتمع».

اجتماع الكيلات مع جمعيات المكفوفين
وقبل إطلاق حملة لدعم فئة المكفوفين وضعاف البصر، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، اجتماعا مع العديد من جمعيات المكفوفين من مختلف أنحاء ليبيا، وأشارت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن الحملة تأتي «ضمن خطة عودة الحياة».

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الكيلات بحثت خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن جمعيات المكفوفين؛ احتياجات فئة المكفوفين وضعاف البصر والمشاكل التي تواجههم، مؤكدة بذل كافة جهودها لدعم هذه الفئة بما يكفله القانون رقم (5) والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتها اللازمة في أسرع وقت ممكن.

اجتماع الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية كع جمعيات المكفوفين وضعاف البصر، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية كع جمعيات المكفوفين وضعاف البصر، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية كع جمعيات المكفوفين وضعاف البصر، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية كع جمعيات المكفوفين وضعاف البصر، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية كع جمعيات المكفوفين وضعاف البصر، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية كع جمعيات المكفوفين وضعاف البصر، الإثنين 19 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
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