  • Alwasat News
Atwasat

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 05:43 مساء
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
شعار مكتب النائب العام. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد مكتب النائب العام صدور حكم من محكمة الجنايات اليوم الإثنين بإعدام 17 من المتهمين بالانضمام إلى تنظيم الدولة (داعش)، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمتهمين 41 شخصًا.

وقال المكتب في بيان إن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام 41 متهماً إلى «جماعة تنظيم الدولة»؛ وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ والسلم الاجتماعي؛ باعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها.

المتهمون مارسوا العنف لاستبدال شكل الحكم وحجب الحريات 
 وأضاف البيان أن المتهمين «اتخذوا العنف طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ وحجب الحقوق والحريات؛ ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها».

- ضبط أحد المطلوبين من عناصر «داعش» في صبراتة
- النائب العام يعلن قائمة الاتهام الموجهة إلى القيادي في «داعش» امبارك الخازمي
- غرفة محاربة «داعش» تشكل لجنة للمداهمة والقبض في صبراتة

النيابة: المتهمون قتلوا 53 شخصًا
وأشار البيان إلى أن أعمال المتهمين كان منها قتل 53 شخصاً وتخريب المقار الحكومية والتسبب في تغييب عشرات الأشخاص.

وأضاف المكتب: «بفراغ محكمة جنايات بطرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة 33 متهماً؛ منهم 17 محكوماً عليهم بالإعدام؛ ومَحْكُومان اثنان بعقوبة السجن المؤبد؛ و14 محكوماً عليه بالسجن».

وتورط المتهمون في جريمة «الانخراط في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات»، وفق البيان.

وتحررت صبراتة من قبضة تنظيم «داعش» في أكتوبر من العام 2017، مع إعلان غرفة عمليات محاربة تنظيم «داعش» انتهاء الاشتباكات التي استمرت لأكثر من عام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة مارادونا في الجنة

بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة ...
سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش

سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
المونديال القطري الأكثر تهديفا

المونديال القطري الأكثر تهديفا
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما

العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما
«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اجتماع بين رئيسة «يوبام» وجنرال إيطالي يتناول «دعم ليبيا»
اجتماع بين رئيسة «يوبام» وجنرال إيطالي يتناول «دعم ليبيا»
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ...
المشري يبين للسفير الفرنسي تداعيات استحداث المحكمة الدستورية العليا «بالمخالفة»
المشري يبين للسفير الفرنسي تداعيات استحداث المحكمة الدستورية ...
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في ...
إطلاق حملة لإرشاد المواطنين بمراكز الاقتراع استعدادا لانتخابات بلدية بني وليد
إطلاق حملة لإرشاد المواطنين بمراكز الاقتراع استعدادا لانتخابات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
المزيد
وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع شرطة السياحة لرفع الحظر عن المواقع التراثية الخمسة‎
وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع شرطة السياحة لرفع الحظر عن ......
مدير أمن بنغازي يزور طفلا اعتدى عليه أقاربه ويشدد على معاقبة المتهمين
مدير أمن بنغازي يزور طفلا اعتدى عليه أقاربه ويشدد على معاقبة......
الدبيبة يطلق حملة لتوفير 2000 جهاز برايل للمكفوفين
الدبيبة يطلق حملة لتوفير 2000 جهاز برايل للمكفوفين...
إطلاق حملة لإرشاد المواطنين بمراكز الاقتراع استعدادا لانتخابات بلدية بني وليد
إطلاق حملة لإرشاد المواطنين بمراكز الاقتراع استعدادا ......
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط