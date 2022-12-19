صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مكتب النائب العام صدور حكم من محكمة الجنايات اليوم الإثنين بإعدام 17 من المتهمين بالانضمام إلى تنظيم الدولة (داعش)، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمتهمين 41 شخصًا.

وقال المكتب في بيان إن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام 41 متهماً إلى «جماعة تنظيم الدولة»؛ وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ والسلم الاجتماعي؛ باعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها.

المتهمون مارسوا العنف لاستبدال شكل الحكم وحجب الحريات

وأضاف البيان أن المتهمين «اتخذوا العنف طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ وحجب الحقوق والحريات؛ ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها».

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النيابة: المتهمون قتلوا 53 شخصًا

وأشار البيان إلى أن أعمال المتهمين كان منها قتل 53 شخصاً وتخريب المقار الحكومية والتسبب في تغييب عشرات الأشخاص.

وأضاف المكتب: «بفراغ محكمة جنايات بطرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة 33 متهماً؛ منهم 17 محكوماً عليهم بالإعدام؛ ومَحْكُومان اثنان بعقوبة السجن المؤبد؛ و14 محكوماً عليه بالسجن».

وتورط المتهمون في جريمة «الانخراط في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات»، وفق البيان.

وتحررت صبراتة من قبضة تنظيم «داعش» في أكتوبر من العام 2017، مع إعلان غرفة عمليات محاربة تنظيم «داعش» انتهاء الاشتباكات التي استمرت لأكثر من عام.