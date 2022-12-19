تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مالطا تفاصيل جديدة عن هوية العسكريين البريطانيين السابقين الموقوفين والذين جرى منعهم قبل أيام من استخدام المجال الجوي المالطي للسفر إلى ليبيا، موضحة أن عددهم 14 عسكريا سابقا بقيادة «جاك مان»، وهو أحد أقرب أصدقاء الأمير هاري، وفق جريدة «مالطا توداي».

وقال ناطق بارز باسم الشرطة المالطية اليوم الإثنين، إن السلطات اعترضت مجموعة العسكريين بعد شكوك حامت حول هوية الأفراد إن كانوا متعاقدين عسكريين خاصين أو مرتزقة.

أحد العسكريين مؤسس لشركة أمنية عالمية

وكشف تقرير استقصائي للجريدة المالطية أن أحد قادة المجموعة هو جاك مان، (40 عاما)، المؤسس المشارك لشركة أمنية خاصة «الما يسك» والتي تعمل على تطوير وتوفير الحلول الأمنية في جميع أنحاء العالم.

ومما ورد حول الشركة التي يوجد مقرها في لندن أنها تقدم عددا من الخدمات الأمنية لعملائها، في حين يتمتع أعضاء فريقها بخلفيات قادمة من الجيش البريطاني والشرطة والوكالات الحكومية المتخصصة الأخرى.

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها الجريدة، كان جاك مان يقود مجموعة من 14 عنصرا وصل كل منهم على حدة إلى مالطا، وكان من المقرر أن يلتقوا في مطار مالطا الدولي للحاق برحلة طائرة خاصة إلى ليبيا، لكن جرى اعتراض المجموعة من قبل الشرطة المالطية التي عبرت عن مخاوف جدية بشأن أنشطتهم ليتم على إثرها إلغاء الرحلة.

ما هدف الرحلة العسكرية؟

وأوضحت المصادر أن الرحلة جرى تنسيقها من قبل متعهد خاص، قيل له إن المجموعة كانت مسافرة إلى ليبيا لإلقاء محاضرات والتدريب على استخدام مسدسات البنادق المقلدة المستعملة في الألعاب الرياضية والتي عادة ما تصنع من البلاستيك. كما زعمت المجموعة أنها كانت ستقدم تدريبات طبية في ليبيا.

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غير أنه بعد إجراء تحريات تبين أن مزاعم «المرتزقة» بالتخطيط لإجراء تدريبات في ليبيا لم تكن صحيحة، لا سيما بعد العثور على شهادات تدريب مزورة.

منع العسكريين البريطانيين من استخدام المجال الجوي المالطي

وبعد تدخل الشرطة المالطية، صادرت السلطات مؤقتًا جوازات سفر المجموعة، بينما نُصحوا بمغادرة البلاد ومنعوا من استخدام المجال الجوي للذهاب إلى ليبيا، بينما لم يتم توجيه أي اتهامات ضد المشتبه بهم.

وبعد الشكوك المثارة حول المجموعة البريطانية، جرى تقديم المعلومات في وقت لاحق إلى هيئة الأمم المتحدة لتأكيد طبيعة الرحلة على أنها للتدريب الطبي، وليس أي نشاط خاضع للعقوبات.

وعمل مان وهو صديق مقرب للأمير هاري في العراق وأفغانستان قبل الانتقال إلى صناعة الأمن الخاص، إذ تشير بعض التقارير إلى أنه كان «أفضل رجل» غير رسمي للدوق في يوم زفافه في مايو 2018.

مرتزقة بريطانيون في ليبيا

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن توجه مرتزقة بريطانيين إلى دولة ليبيا بل يعود الحديث عنهم إلى يوليو 2021، حينها ذكرت جريدة «نيويورك تايمز» أن اثنين من مشاة البحرية البريطانية السابقين انطلقا على متن قاربين مطاطين من مالطا إلى سواحل شرق ليبيا، وأن مجموعة أخرى من المرتزقة «الباحثين عن الثروة» في ليبيا، من جنوب أفريقيا وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة لحقت بهؤلاء من قاعدة انطلاق في الأردن.

ووفق الصحيفة الأميركية أيضا أنه جرى نقل ست طائرات مروحية من بوتسوانا الواقعة جنوب القارة الأفريقية بأوراق مزورة لصالح هذه المجموعة من المرتزقة.

ونقل عن مرتزقة بريطانيين وصلوا إلى السواحل الشرقية لليبيا قبل ذلك، أنهم أتوا لتولي مهمة حراسة منشآت النفط والغاز بالمنطقة؛ غير أن «نيويورك تايمز»، قالت إن مهمة هذه المجموعة من المرتزقة لم تكتمل بسبب حدوث خلاف مع سلطات شرق ليبيا على خلفية «جودة الطائرات»، وأن هؤلاء المرتزقة سارعوا بعد مرور أربعة أيام على وصولهم إلى ركوب زوارقهم المطاطية وانطلقوا في البحر المتوسط عائدين إلى مالطا.

احتجاز طيار في 2019

كما سبق أن احتجزت قوات القيادة العامة في العام 2019 طيار أجنبي أثناء معركة الهجوم على العاصمة طرابلس بعد إسقاط طائرة حربية من طراز ميراج (إف -1) خلال غارة نفذها في منطقة الهيرة في جنوب طرابلس.

ووقتها قال الطيار إنه برتغالي غير أنه تبين لاحقا أنه طيار سابق في سلاح الجو الأميركي، ذكرت قوات القيادة أن اسمه جيمي سبونوغل وأنه يحمل الجنسية الأميركية ومن سكان ولاية فلوريدا، وقد أعلن عن إطلاق سراحه بوساطة سعودية بعد 6 أسابيع من اعتقاله.