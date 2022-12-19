  • Alwasat News
Atwasat

تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 05:19 مساء
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري
العسكري البريطاني جاك مان في صورة سابقة مع الأمير هاري. (جريدة مالطا توداي)
alwasat radio

كشفت مالطا تفاصيل جديدة عن هوية العسكريين البريطانيين السابقين الموقوفين والذين جرى منعهم قبل أيام من استخدام المجال الجوي المالطي للسفر إلى ليبيا، موضحة أن عددهم 14 عسكريا سابقا بقيادة «جاك مان»، وهو أحد أقرب أصدقاء الأمير هاري، وفق جريدة «مالطا توداي».

وقال ناطق بارز باسم الشرطة المالطية اليوم الإثنين، إن السلطات اعترضت مجموعة العسكريين بعد شكوك حامت حول هوية الأفراد إن كانوا متعاقدين عسكريين خاصين أو مرتزقة.

أحد العسكريين مؤسس لشركة أمنية عالمية
وكشف تقرير استقصائي للجريدة المالطية أن أحد قادة المجموعة هو جاك مان، (40 عاما)، المؤسس المشارك لشركة أمنية خاصة «الما يسك» والتي تعمل على تطوير وتوفير الحلول الأمنية في جميع أنحاء العالم.

ومما ورد حول الشركة التي يوجد مقرها في لندن أنها تقدم عددا من الخدمات الأمنية لعملائها، في حين يتمتع أعضاء فريقها بخلفيات قادمة من الجيش البريطاني والشرطة والوكالات الحكومية المتخصصة الأخرى.

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها الجريدة، كان جاك مان يقود مجموعة من 14 عنصرا وصل كل منهم على حدة إلى مالطا، وكان من المقرر أن يلتقوا في مطار مالطا الدولي للحاق برحلة طائرة خاصة إلى ليبيا، لكن جرى اعتراض المجموعة من قبل الشرطة المالطية التي عبرت عن مخاوف جدية بشأن أنشطتهم ليتم على إثرها إلغاء الرحلة.

ما هدف الرحلة العسكرية؟
وأوضحت المصادر أن الرحلة جرى تنسيقها من قبل متعهد خاص، قيل له إن المجموعة كانت مسافرة إلى ليبيا لإلقاء محاضرات والتدريب على استخدام مسدسات البنادق المقلدة المستعملة في الألعاب الرياضية والتي عادة ما تصنع من البلاستيك. كما زعمت المجموعة أنها كانت ستقدم تدريبات طبية في ليبيا.

- مطالبة بريطانية بالانسحاب العسكري من ليبيا.. وتحذير روسي
- «المقاتلون الأجانب» في ليبيا.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة
- معهد أميركي: 10 قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا

غير أنه بعد إجراء تحريات تبين أن مزاعم «المرتزقة» بالتخطيط لإجراء تدريبات في ليبيا لم تكن صحيحة، لا سيما بعد العثور على شهادات تدريب مزورة.

منع العسكريين البريطانيين من استخدام المجال الجوي المالطي
وبعد تدخل الشرطة المالطية، صادرت السلطات مؤقتًا جوازات سفر المجموعة، بينما نُصحوا بمغادرة البلاد ومنعوا من استخدام المجال الجوي للذهاب إلى ليبيا، بينما لم يتم توجيه أي اتهامات ضد المشتبه بهم.

وبعد الشكوك المثارة حول المجموعة البريطانية، جرى تقديم المعلومات في وقت لاحق إلى هيئة الأمم المتحدة لتأكيد طبيعة الرحلة على أنها للتدريب الطبي، وليس أي نشاط خاضع للعقوبات.

وعمل مان وهو صديق مقرب للأمير هاري في العراق وأفغانستان قبل الانتقال إلى صناعة الأمن الخاص، إذ تشير بعض التقارير إلى أنه كان «أفضل رجل» غير رسمي للدوق في يوم زفافه في مايو 2018.

مرتزقة بريطانيون في ليبيا 
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن توجه مرتزقة بريطانيين إلى دولة ليبيا بل يعود الحديث عنهم إلى يوليو 2021، حينها ذكرت جريدة «نيويورك تايمز» أن اثنين من مشاة البحرية البريطانية السابقين انطلقا على متن قاربين مطاطين من مالطا إلى سواحل شرق ليبيا، وأن مجموعة أخرى من المرتزقة «الباحثين عن الثروة» في ليبيا، من جنوب أفريقيا وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة لحقت بهؤلاء من قاعدة انطلاق في الأردن.

ووفق الصحيفة الأميركية أيضا أنه جرى نقل ست طائرات مروحية من بوتسوانا الواقعة جنوب القارة الأفريقية بأوراق مزورة لصالح هذه المجموعة من المرتزقة.

ونقل عن مرتزقة بريطانيين وصلوا إلى السواحل الشرقية لليبيا قبل ذلك، أنهم أتوا لتولي مهمة حراسة منشآت النفط والغاز بالمنطقة؛ غير أن «نيويورك تايمز»، قالت إن مهمة هذه المجموعة من المرتزقة لم تكتمل بسبب حدوث خلاف مع سلطات شرق ليبيا على خلفية «جودة الطائرات»، وأن هؤلاء المرتزقة سارعوا بعد مرور أربعة أيام على وصولهم إلى ركوب زوارقهم المطاطية وانطلقوا في البحر المتوسط عائدين إلى مالطا.

احتجاز طيار في 2019
كما سبق أن احتجزت قوات القيادة العامة في العام 2019 طيار أجنبي أثناء معركة الهجوم على العاصمة طرابلس بعد إسقاط طائرة حربية من طراز ميراج (إف -1) خلال غارة نفذها في منطقة الهيرة في جنوب طرابلس.

ووقتها قال الطيار إنه برتغالي غير أنه تبين لاحقا أنه طيار سابق في سلاح الجو الأميركي، ذكرت قوات القيادة أن اسمه جيمي سبونوغل وأنه يحمل الجنسية الأميركية ومن سكان ولاية فلوريدا، وقد أعلن عن إطلاق سراحه بوساطة سعودية بعد 6 أسابيع من اعتقاله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة مارادونا في الجنة

بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة ...
سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش

سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
المونديال القطري الأكثر تهديفا

المونديال القطري الأكثر تهديفا
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما

العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما
«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اجتماع بين رئيسة «يوبام» وجنرال إيطالي يتناول «دعم ليبيا»
اجتماع بين رئيسة «يوبام» وجنرال إيطالي يتناول «دعم ليبيا»
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ...
المشري يبين للسفير الفرنسي تداعيات استحداث المحكمة الدستورية العليا «بالمخالفة»
المشري يبين للسفير الفرنسي تداعيات استحداث المحكمة الدستورية ...
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في ...
إطلاق حملة لإرشاد المواطنين بمراكز الاقتراع استعدادا لانتخابات بلدية بني وليد
إطلاق حملة لإرشاد المواطنين بمراكز الاقتراع استعدادا لانتخابات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
المزيد
وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع شرطة السياحة لرفع الحظر عن المواقع التراثية الخمسة‎
وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع شرطة السياحة لرفع الحظر عن ......
مدير أمن بنغازي يزور طفلا اعتدى عليه أقاربه ويشدد على معاقبة المتهمين
مدير أمن بنغازي يزور طفلا اعتدى عليه أقاربه ويشدد على معاقبة......
الدبيبة يطلق حملة لتوفير 2000 جهاز برايل للمكفوفين
الدبيبة يطلق حملة لتوفير 2000 جهاز برايل للمكفوفين...
إطلاق حملة لإرشاد المواطنين بمراكز الاقتراع استعدادا لانتخابات بلدية بني وليد
إطلاق حملة لإرشاد المواطنين بمراكز الاقتراع استعدادا ......
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط