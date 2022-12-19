اجتماع بين رئيسة «يوبام» وجنرال إيطالي يتناول «دعم ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط



التقت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدى ليبيا «يوبام ليبيا» ناتالينا سي، مع قائد البعثة الإيطالية للمساعدة والدعم في ليبيا العميد الجنرال ميشيل فراتيريغو.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين، لمناقشة الأنشطة التي سيتم تنفيذها في دعم النظراء الليبيين في إطار مذكرة التفاهم مع البعثة الموقعة العام الماضي، حسبما ذكرت البعثة عبر حسابها بموقع «تويتر».

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الكيلاني تلتقي رئيسة «يوبام ليبيا»

والأسبوع الماضي، اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء الكيلاني، مع رئيسة بعثة «يوبام - ليبيا» وناقشا دور شعوب مناطق الحدود في تحقيق السلام المجتمعي.

وتطرق الاجتماع إلى نتائج المؤتمر الإقليمي بشأن التعاون العابر للحدود بين ليبيا ودول الساحل الذي عقد في تونس في نوفمبر الماضي، إذ دعا المشاركون في المؤتمر إلى اتباع «نهج شامل وتشاركي» لضمان الحفاظ على حدود آمنة في المنطقة.

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدى ليبيا «يوبام ليبيا» ناتالينا سي، مع قائد البعثة الإيطالية الجنرال ميشيل فراتيريغو. (البعثة الأوروبية)