إمدادات وقود جديدة لمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

استقبلت محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت (20 كلم غرب مدينة سرت) إمدادات وقود جديدة تكفي لنحو شهرين، وفق مصدر مسؤول بالمحطة.

وقال مصدر بمشروع تنفيد محطة الخليج البخارية بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «ناقلة وقود غادرت أمس بالمنصة العائمة بالمحطة بعدما أفرغت حمولتها التي تبلغ 37 ألف طن وقود خفيف».

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