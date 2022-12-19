  • Alwasat News
Atwasat

استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 02:43 مساء
استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس
من عملية استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
alwasat radio

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج جثتين اثنتين مجهولتي الهوية من مقبرة جماعية بسوق الخميس (امسيحل). وأوضحت الهيئة في بيان أن «استخراج الجثتين جاء بناءً على البلاغ الوارد للهيئة من جهاز دعم الاستقرار وبعد أخذ الإذن من مكتب النائب العام». ونوهت الهيئة بأن «العمل لا يزال مستمرا على باقي البلاغات الواردة إليها».

ثاني مقبرة جماعية في سوق الخميس
وهذه ثاني مقبرة يُجرى العثور عليها في منطقة سوق الخميس (امسيحل) التي تبعد 53 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس في غضون أسبوع، وفق إعلان الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين يوم 11 نوفمبر.

- هيئة البحث عن المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة بسوق الخميس 
- استخراج جثتين مجهولتي الهوية في سوق الخميس
- اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في سوق الخميس طرابلس

وقبل أسبوع، استخرجت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، جثتين مجهولتي الهوية في منطقة سوق الخميس - امسيحل، وأحالتهما إلى إدارة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

من عملية استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
من عملية استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
المونديال القطري الأكثر تهديفا

المونديال القطري الأكثر تهديفا
العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما

العراق يحرق أكبر كمية من المخدرات منذ 13 عاما
«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية

«لغز يحرض على التحرر».. الكوني يشرح دلالة الصحراء في أعماله الروائية
بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي

بابا الفاتيكان وقع رسالة استقالة في حال تدهور وضعه الصحي
«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت

«تحقيقات»: المخدرات.. التداوي بالموت
كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية

كاركاتير خيري - 18 ديسمبر.. اليوم العالمي للغة العربية
شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»

شابة من غوادلوب تحصد لقب «ملكة جمال فرنسا 2023»
نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط

نسبة مشاركة متدنية في الانتخابات البرلمانية التونسية.. بلغت 8.8% فقط
المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا

المغرب رابع العالم إثر خسارته أمام كرواتيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية
فرنسا تجدد دعم المفوضية لإجراء الانتخابات الليبية
فرنسا تجدد دعم المفوضية لإجراء الانتخابات الليبية
ضبط شخص بحوزته 15 كليوغراما «حشيش» في نالوت
ضبط شخص بحوزته 15 كليوغراما «حشيش» في نالوت
استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس
استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس
إمدادات وقود جديدة لمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت
إمدادات وقود جديدة لمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
المزيد
اجتماع بين رئيسة «يوبام» وجنرال إيطالي يتناول «دعم ليبيا»
اجتماع بين رئيسة «يوبام» وجنرال إيطالي يتناول «دعم ليبيا»...
عون: تبادل الخبرة في النفط والغاز مع إندونيسيا
عون: تبادل الخبرة في النفط والغاز مع إندونيسيا...
تونس تحدد شروط تسريع اتفاق الخط البحري مع ليبيا
تونس تحدد شروط تسريع اتفاق الخط البحري مع ليبيا...
إمدادات وقود جديدة لمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت
إمدادات وقود جديدة لمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت...
استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس
استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط