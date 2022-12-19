استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج جثتين اثنتين مجهولتي الهوية من مقبرة جماعية بسوق الخميس (امسيحل). وأوضحت الهيئة في بيان أن «استخراج الجثتين جاء بناءً على البلاغ الوارد للهيئة من جهاز دعم الاستقرار وبعد أخذ الإذن من مكتب النائب العام». ونوهت الهيئة بأن «العمل لا يزال مستمرا على باقي البلاغات الواردة إليها».

ثاني مقبرة جماعية في سوق الخميس

وهذه ثاني مقبرة يُجرى العثور عليها في منطقة سوق الخميس (امسيحل) التي تبعد 53 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس في غضون أسبوع، وفق إعلان الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين يوم 11 نوفمبر.

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وقبل أسبوع، استخرجت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، جثتين مجهولتي الهوية في منطقة سوق الخميس - امسيحل، وأحالتهما إلى إدارة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

من عملية استخراج جثتين من مقبرة جماعية بسوق الخميس. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)