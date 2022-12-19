فرنسا تجدد دعم المفوضية لإجراء الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

جدد السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى المهراج، دعم بلاده عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل انتخابات حرة وشفافة في كل أنحاء ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة للمهراج عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب محادثات «قيمة مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح حول عمليات تحضير الاقتراع.

دعم فرنسي للمفوضية

وفي 16 ديسمبر، أكد السفير الفرنسي التزام بلاده بدعم الانتخابات في ليبيا حفاظا على وحدتها واستقرارها وسيادتها، وذلك خلال توقيعه اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا؛ لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير «لانتخابات حرة ونزيهة ومنع التضليل الانتخابي»، وفق تغريدة للسفير الفرنسي على حسابه بموقع «تويتر».

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وتخصص الاتفاقية موارد إضافية لجهود الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لا سيما منع التضليل الانتخابي.