تراجع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأميركية بشكل هامشي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.145 دينار مقابل 5.15 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعرا اليورو والجنيه الإسترليني

بينما ارتفع سعر اليورو بشكل طفيف إلى 5.435 دينار مقابل 5.43 دينار أمس، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.

وحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار ليبي، واستقر الدينار التونسي عند 1.58 دينار ليبي، وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 218 دينارا.