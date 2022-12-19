استئناف الدراسة في طبرق بدءا من الغد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي طبرق، اليوم الإثنين استئناف الدراسة بدءا من الغد الثلاثاء، بعدما كان مقررا تعليقها حتى الخميس المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع عميد المجلس فرج بوالخطابية مع ممثلين عن قطاعي التعليم والصحة، الذين أكدوا أن الوضع الصحي جيد، ولا مانع من عودة الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

إيقاف الدراسة بسبب «الإنفلونزا»

ويوم الخميس الماضي، أعلن المجلس إيقاف الدراسة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بسبب انتشار الإنفلونزا الموسمية.

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كما سبق أن قررت بلدية غريان، تعليق الدراسة أيضا لمراحل (رياض الأطفال والتعليم الأساسي والمتوسط)؛ «نتيجة لكثرة انتشار فيروس التنفس المخلوي» في المؤسسات التعليمية.