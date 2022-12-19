في ذكرى تحرير المدينة من «داعش».. «بلدي سرت» يؤكد تمسكه بوحدة ليبيا ورأب الصدع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المجلس البلدي سرت تمسكه بـ«الثوابت الوطنية»، وهي «وحدة ليبيا والدفاع عنها، ومحاربة الإرهاب بجميع أنواعه وأشكاله، ورأب الصدع وجبر الضرر للمتضررين من الإرهاب»

جاء ذلك في بيان بخصوص الذكرى السادسة لتحرير المدينة من تنظيم «داعش»، المنشور على صفحة البلدية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

مناشدة لإعادة إعمار سرت

وناشد المجلس الجهات المختصة، العمل على إعادة إعمار مدينة سرت، وتعويض أهلها الذين أصبحوا بلا مأوى جراء الحروب المتتالية على المدينة، حتى تعود إلى الحياة الطبيعية، ويتمكن أهلها من العودة لبيوتهم في أمن واستقرار.

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كما أثنى البيان على «أبطال ملحمة البنيان المرصوص، ودورهم في تحرير المدينة»، التي تتوسط ليبيا، وتجمع الشرق والغرب والجنوب.

وأطلقت حكومة الوفاق السابقة في 5 مايو العام 2016، عملية «البنيان المرصوص» للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي في سرت ووسط ليبيا، واستمرت العملية لمدة سبعة أشهر وانتهت في 6 ديسمبر من نفس العام بالقضاء على التنظيم.