بالصور: أعمال صيانة في شبكة الكهرباء بدرنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إجراء عمليات صيانة لشبكة الكهرباء في مدينة درنة.

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «العاملين بدائرة صيانة خطوط الجهد الفائق درنة انتهوا من أعمال الصيانة لخطوط نقل الطاقة (جهد 30 ك.ف) والمتمثلة في إزالة السلك الأرضي المقطوع على الدوائر الصناعية».

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ونوه البيان إلى «صيانة الموصّل المقطوع لدائرة شرق درنة رقم (2) جهد (30 ك.ف)، وصيانة رأس كابل جهد (30 ك.ف)».

صيانة خط أجدابيا- قمينس

ويوم السبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انتهاء أعمال الصيانة على خط أجدابيا- قمينس جهد (220 ك. ف) بطول 86 كيلومترا. واشتملت أعمال الصيانة على تغيير وتركيب أسلاك وعوازل مطاطية بالكامل، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

من أعمال صيانة في شبكة الكهرباء بدرنة، 19 ديسمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة في شبكة الكهرباء بدرنة، 19 ديسمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة في شبكة الكهرباء بدرنة، 19 ديسمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة في شبكة الكهرباء بدرنة، 19 ديسمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)