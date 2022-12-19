9 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 128 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 119 عينة، فيما تعافت 15 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة.