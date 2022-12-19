9 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر الجاري.
وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 128 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 119 عينة، فيما تعافت 15 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة.
الإصابات الإجمالية في ليبيا منذ وصول الوباء تتجاوز 507 آلاف حالة
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 7%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و121 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و655 حالات، و29 حالة نشطة.
تعليقات