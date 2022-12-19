استقرار أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار صرف العملات الدولية والعربية الرئيسية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الإثنين.

وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.83 دينار الذي سجله أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

سعر صرف اليورو والإسترليني مقابل الدينار الليبي

وحافظ اليورو كذلك على مستوى 5.12 دينار، والجنيه الإسترليني على 5.88 دينار، كما بقيت الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، بقي الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.