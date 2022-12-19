«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن سرعة هذه الرياح ستصل إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج يناهز 4.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.