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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 10:40 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى درنة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن سرعة هذه الرياح ستصل إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج يناهز 4.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، تكون شمالية غربية على ساحل درنة، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و3.00 أمتار، تصل مساء الغد إلى 4.00 أمتار على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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