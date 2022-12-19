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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 19 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 09:17 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 19 ديسمبر 2022)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيا معظم مناطق البلاد، مع تكاثر السحب، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين إلى آخر على معظم المناطق، تتخللها أحيانا سقوط أمطار خفيفة، وتكون الفرصة أفضل غدا على سرت وما جاورها، تصحبها أحيانا خلايا رعدية، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق ، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا بدءا من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
تتكاثر السحب من حين إلى آخر، يتخللها أحيانا سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
تتكاثر السحب من حين إلى آخر، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على مناطق الجفرة، تصحبها أحيانا خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا من الغد.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

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