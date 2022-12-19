قفل محلين لبيع حلويات في سرت بسبب مخالفتهما الاشتراطات الصحية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أغلقت دورية للحرس البلدي في سرت، خلال جولة تفتيش رفقة أعضاء مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، محلين لبيع الحلويات لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.

وضبطت الدورية محل محلات تصنيع وبيع المرطبات والحلويات في سرت، يقوم بتصنيعها بواسطة مواسير بلاستك تستعمل في توصيل خطوط المياه للمنازل.

- قفل محل لتصنيع الحلويات في سرت

وأوضح مصدر بالجهاز في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المحل جرى قفله بالشمع الأحمر واتُخذت الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه، بالإضافة إلى قفل محل آخر بنفس النشاط لعدم الاهتمام بشروط النظافة والتراخيص.

الحرس البلدي بسرت يقفل محل لبيع الحلويات (بوابة الوسط)