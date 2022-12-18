اللافي يطلع باتيلي على مشاوراته مع مختلف الأطراف المحلية والدولية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على مشاوراته مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.

اللافي يطالب بحسم المسار الانتخابي

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن اللافي رحب خلال اللقاء بما ورد فى إحاطة باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن، مشدداً على عدم إهدار المزيد من الوقت دون حسم المسار الانتخابي.

كما جرى خلال اللقاء استعراض مبادرة المجلس الرئاسي بلقاء يجمع رئاستي مجلس النواب، والأعلى للدولة لمعالجة النقاط الخلافية، والوصول إلى إنجاز قاعدة دستورية، ومناقشة ملف المصالحة الوطنية، والخطوات المتسارعة للمجلس الرئاسي لتنظيم الموتمر الجامع من أجل تحقيق المصالحة.

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اللافي: ملتقى تحضيري في يناير المقبل

وأكد اللافي حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية الملتقى التحضيري الذي سيعقد في يناير المقبل.

ونقل البيان عن المبعوث الأممي إشادته بمبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية، وثنائه على الخطوات التي قطعها المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، مجددًا دعم البعثة الأممية لهذه الجهود.

مبادرة المجلس الرئاسي

وطرح المجلس الرئاسي مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.

وتنص المبادرة التي جرى طرحها تحت شعار «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني» على عقد لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي، وفق بيان أصدره المجلس الرئاسي بالخصوص.