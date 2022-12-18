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هيئة البحث عن المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة بسوق الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 04:44 مساء
هيئة البحث عن المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة بسوق الخميس
فريق البحث عن الرفات بموقع المقبرة، الأحد 18 ديسمبر 2022. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عصر اليوم الأحد، اكتشاف مقبرة جديدة بسوق الخميس (امسيحل)، منوهة بأن عمليات استخراج الجثامين والرفات منها ستكون غدًا الإثنين، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وهذه ثاني مقبرة يجري العثور عليها في منطقة سوق الخميس (امسيحل) التي تبعد 53 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة طرابلس في غضون أسبوع، وفق إعلان الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين يوم 11 نوفمبر. 

- استخراج جثتين مجهولتي الهوية في سوق الخميس
- اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في سوق الخميس طرابلس

وقبل أسبوع، استخرجت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، جثتين مجهولتي الهوية في منطقة سوق الخميس - امسيحل، وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، مع أخد عينات من الفريق المختص للهيئة، وإحالتها إلى إدارة المختبرات لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين.

«دعم الاستقرار»: الجثتان لشخصين قتلا على يد «الكانيات»
وقال جهاز «دعم الاستقرار» إن اعترافات أحد المضبوطين قادت لاكتشاف موقع دفن جثماني الشخصين، اللذين قتلا على يد أفراد «ميليشيا الكاني»، مشيرًا إلى تعاونه مع الهيئة و«اللواء 444 قتال» لاستخراج جثتي الشخصين اللذين كانا يرتديان ملابس عسكرية، ومكبلان الأيدي.

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