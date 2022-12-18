وفد من مجلس النواب يزور معهد الخدمات البرلمانية في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من مجلس النواب معهد الخدمات البرلمانية التابع لمجلسي الشيوخ والنواب في باكستان، حيث كان في استقبالهم مدير وأعضاء مجلس الإدارة بالمعهد.

واطلع وفد مجلس النواب، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، على ما يُقدمه المعهد من برامج ودورات تدريبية للأعضاء الجدد في الجوانب التشريعية والرقابية، وكذلك البحوث والاستشارات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي اللجان البرلمانية والإعلام البرلماني والإدارة البرلمانية وتنمية الموارد البشرية، وفق بيان للمجلس اليوم.

دعم لوجستي وفني

كما اطلع وفد مجلس النواب على البرامج التدريبية المُعدة من قبل المعهد حول تنظيم وإجراء الانتخابات.

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وبحسب البيان، أثنى أعضاء وفد مجلس النواب على العمل الذي يقوم به المعهد، وما تقدمه إدارته وموظفوه من دعم لوجستي وفني لتطوير العمل البرلماني في جمهورية باكستان.

وتأسس المعهد الباكستاني للخدمات البرلمانية العام 2008، ويضم مجموعة من الخبراء والمختصين في الخدمات البرلمانية.