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لقاءات برؤساء ومسؤولين.. المنفي يبحث دور الاتحاد الأفريقي في جهود المصالحة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 01:24 مساء
لقاءات برؤساء ومسؤولين.. المنفي يبحث دور الاتحاد الأفريقي في جهود المصالحة (صور)
من لقاءات رؤساء ومسؤولين أفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا. (المجلس الرئاسي)
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عقد  رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقاءات مع رؤساء ومسؤولين أفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، إذ جرى بحث دور الاتحاد الأفريقي في جهود المصالحة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

والتقى المنفي كلًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الكونغو برازافيل  دينيس ساسو نغيسو.

لقاءات المنفي في واشنطن
كما التقى رؤساء السنغال ماكي سال، والنيجر محمد بازوم، وليبيريا جورج ويا، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، علاوة على رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وبحثت اللقاءات دعم جهود المجلس الرئاسي لرأب الصدع وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

من لقاءات رؤساء ومسؤولين أفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رؤساء ومسؤولين أفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رؤساء ومسؤولين أفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رؤساء ومسؤولين أفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رؤساء ومسؤولين أفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رؤساء ومسؤولين أفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رؤساء ومسؤولين أفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا. (المجلس الرئاسي)
من لقاءات رؤساء ومسؤولين أفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا. (المجلس الرئاسي)
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