مسؤول أممي يبحث مع الصور التعاون في تعزيز سيادة القانون

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك اندري فرانش، إنه أجرى «لقاءً مثمرًا» مع النائب العام المستشار الصديق الصور.

وبحث المسؤول الأممي مع الصور «التعاون والشراكات في مجال تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك مركز البحوث الجنائية والتدريب، وذلك كجزء من البرنامج القطري الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة بين 2023 و2025»، وفق تغريدة لفرانش عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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