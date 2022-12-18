نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا (18 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، بينما يكون هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة غدًا.

• البحر خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

• الرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

•الرؤيـة جيدة.

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•البحر هادئ إلى خفيف.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

•الرياح متغيرة الاتجاه تتحول تدريجيًا شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 5 و15 عقدة.

•درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.